В Минске участок ул. Брилевской временно закроют для движения: как будет ходить транспорт

Участок ул. Брилевской от ул. Лейтенанта Кижеватова до пр. Жукова с 1 мая будет временно закрыт для движения всех видов транспорта. Об этом информирует Минск-Новости.
Изменения вводятся из-за строительства нового участка улицы, соединяющего ул. Казинца от ул. Лейтенанта Кижеватова с ул. Вирской. Закрытие для движения участка ул. Брилевской планируется до окончания работ – примерно до 1 августа.
Движение автобусов № 45 будет осуществляться по ул. Лейтенанта Кижеватова, Вирской, Брилевской, Чкалова и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.
Движение автобусов № 53 организуется по ул. Лейтенанта Кижеватова, Л. Левина, М. Савицкого, Белградской, Аэродромной, Чкалова и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Брестская» на ул. Л. Левина, «Авакяна» на ул. Аэродромной (в направлении ДС «Дружная»), «Старый аэропорт» на ул. Аэродромной (в направлении ул. Авакяна).
Автобусы № 82С от ул. Казинца будут курсировать по ул. Лейтенанта Кижеватова, Л. Левина, М. Савицкого, Белградской, Аэродромной и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Брестская» на ул. Л. Левина; со стороны Серебрянки в направлении конечного пункта «Корженевского» – на ул. Аэродромной, Брилевской, Вирской, Казинца и далее с остановкой в пункте «Короткевича» на ул. Вирской.
Автобус № 107 в направлении ДС «Кунцевщина» поедет по ул. Казинца, Вирской, Брилевской, пр. Жукова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Казинца» на ул. Вирской; со стороны ДС «Кунцевщина» в направлении конечного пункта «Корженевского» – по пр. Жукова, ул. Аэродромной, Белградской, М. Савицкого, Л. Левина, Лейтенанта Кижеватова, Казинца и далее по маршруту с остановками «Брилевская» на ул. Аэродромной и «Брестская» на ул. Лейтенанта Кижеватова.
Для автобусных маршрутов № 82С, 84, 124 выполнение остановочного пункта «Авакяна» в направлении ул. Денисовской переносится на временную обустроенную площадку на 200 метров вперед за перекрестком с ул. Белградской.
Фото: архив БЕЛТА
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В Минске участок ул. Брилевской временно закроют для движения: как будет ходить транспорт
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