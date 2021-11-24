В Минске троллейбус сбил пешехода: женщина погибла

По предварительной информации, сегодня около 14 часов 00 минут водитель троллейбуса двигался по улице Мирошниченко со стороны улицы Гамарника в направлении МКАД и вблизи дома №2А совершил наезд на женщину 1935 года рождения. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая скончалась на месте.По данному факту начата проверка. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску, МЧС.Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными во время движения.- добавили в ГАИ.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома