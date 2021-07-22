В столице трое несовершеннолетних парней отравились метадоном. Сбытчика запрещенных веществ задержали сотрудники милиции. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Подростков госпитализировали в одну из больниц Минска в начале этого месяца. Медики диагностировали наркотическое отравление. Оперативники установили личность дилера.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 18-летний минчанин продал запрещенный товар троим знакомым. После употребления им стало плохо, парней доставили в медучреждение, один из них все еще в тяжелом состоянии.
Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
В ГУНиПТЛ МВД отметили высокий уровень наркоугрозы в этом году. Наблюдается рост числа передозировок от наркотиков (+36,9%), в том числе увеличилось в четыре раза количество таких случаев среди несовершеннолетних. Более того, на треть стало больше летальных исходов.
Деятельность наркодельцов находится под пристальным вниманием. Об этом говорят выявленные факты сбыта наркотических средств (+29,6%).
Видео МВД
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В Минске трое подростков отравились метадоном – сбытчик задержан
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