В Минске три пациентки с COVID-19 родили здоровых детей

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По словам заведующего отделением 6-й городской клинической больницы Минска Дмитрия Никитина, ведение родов у пациенток с COVID-19 никак не отличается от ведения родов у женщин, которым подобный диагноз не поставлен., — проинформировал завотделением.6-я городская клиническая больница одной из первых была переквалифицирована для пациентов с коронавирусом нового типа.