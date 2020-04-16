Три пациентки, у которых был выявлен коронавирус нового типа, родили здоровых детей. Двое из них появились на свет в 6-й городской клинической больнице Минска накануне, еще один — сегодня. Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР. Врачи отмечают: заражение новорожденных — крайне редкое явление, информирует официальный сайт Белтелерадиокомпании.
Фото: БЕЛТА
По словам заведующего отделением 6-й городской клинической больницы Минска Дмитрия Никитина, ведение родов у пациенток с COVID-19 никак не отличается от ведения родов у женщин, которым подобный диагноз не поставлен. «То есть мы проводим и кесарево сечение по показаниям, они могут рожать и самoстоятельно. У нас рoдили три женщины, у нас три новорожденных. Часть женщин была проoперирована, часть рoдила естественным путем. Пациентки чувствуют себя хорошо, дети клинически здоровы, ждут результатов ПЦР», — проинформировал завотделением.
6-я городская клиническая больница одной из первых была переквалифицирована для пациентов с коронавирусом нового типа.
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В Минске три пациентки с COVID-19 родили здоровых детей
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