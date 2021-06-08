В Минске трамвай сбил пешехода – мужчина в больнице

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ДТП произошло во вторник 8 июня около 10:30 на пересечении ул. Долгобродской с ул. Олега Кошевого в направлении Плеханова.Мужчина 1981 года рождения, пересекая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, попал под колеса трамвая., – сообщил sb.byДвижение трамваев на маршрутах № 3,6,7 было приостановлено. Был организован временный автобусный маршрут № 907 «РК З.Бядули-Буденного». Задержка движения составила более двух с половиной часов.