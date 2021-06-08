В Минске трамвай сбил пешехода – мужчина в больнице

В Минске мужчина попал под трамвай.
Фото: БЕЛТА
ДТП произошло во вторник 8 июня около 10:30 на пересечении ул. Долгобродской с ул. Олега Кошевого в направлении Плеханова.
Мужчина 1981 года рождения, пересекая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, попал под колеса трамвая.
– В результате аварии пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Угрозы для его жизни нет, – сообщил sb.by начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.
Движение трамваев на маршрутах № 3,6,7 было приостановлено. Был организован временный автобусный маршрут № 907 «РК З.Бядули-Буденного». Задержка движения составила более двух с половиной часов.
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