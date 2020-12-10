В Минске торжественно открыта единая городская служба занятости населения

Открытие единой городской службы занятости под одной крышей в здании по улице Берестянской, 20 состоялось в четверг, передает кореспондент sb.by.

Красную ленточку перед входом в здание перерезали министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович и генеральный директор ОАО «Стройтрест № 1» Владимир Бублик.



– Занятость населения – приоритетное направление государственной политики, – подчеркнула Ирина Костевич. –То, что произошло сегодня в Минске, – серьезный шаг вперед. Мы стали централизованными, едиными, создали особые условия труда для службы занятости, удовлетворили потребности соискателей и нанимателей. Город Минск – это особенный рынок труда. Четверть занятого населения сосредоточена именно здесь. 23% вакансий страны – это вакансии города Минска.



Появление в Минске единого центра занятости означает переход к новому качеству оказания услуг и высочайшему уровню организации работы государственной службы занятости в белорусской столице – такое мнение высказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев:



– Для каждого человека очень важно иметь работу. Не менее важно оказать содействие в приобретении рабочего места. Поэтому ввод в строй сегодняшнего объекта говорит о том, что государство думает о своих гражданах, заботится о них. Здесь будет оказано содействие в трудоустройстве всем категориям граждан – как очно, так и заочно, с использованием самых современных технологий.



Появление единой службы занятости населения города Минска предусматривает, в частности, переход к новому уровню организации работы. С учетом складывающихся тенденций на рынке труда в структуре управления занятости населения созданы профильные отделы по работе с целевыми группами: сектор по обеспечению дополнительных гарантий, в том числе для молодых граждан, впервые вышедших на рынок труда и нуждающихся в профессиональном ориентировании, и сектор административных процедур для расширения доступности и оперативности рассмотрения заявлений.



Впервые в управлении занятости населения открыты бюро дистанционного информирования (кол-центр), которое позволит решать вопросы трудоустройства в дистанционном режиме, отделение социальных выплат, что позволит централизованно обеспечивать социальные гарантии гражданам, отделение по работе с обязанными лицами для повышения эффективности работы с данной категорией граждан.



В целях оказания гражданам помощи в профессиональном самоопределении в отделе организации обучения расширены функции профориентации. Оборудован отдельный зал для проведения профориентационных мероприятий с целевыми группами населения. Желающим будет предоставлена возможность пройти индивидуальное тестирование по профессиональному самоопределению, консультирование по выбору карьерного развития, тренинги по поиску работы, составлению резюме и подготовке к собеседованию и др.



С учетом современных требований в новом помещении оборудован информационный зал для самостоятельного поиска работы, где соискателям предоставлен свободный доступ к общереспубликанскому банку вакансий. Открыта площадка для проведения адресных мероприятий по прямому подбору кадров нанимателями. К традиционным электронным ярмаркам вакансий добавятся вебинары и блицсобеседования нанимателей с соискателями, а также дистанционное консультирование в режиме онлайн.



До декабря текущего года услуги службы занятости в Минске оказывались тремя отделами обслуживания граждан и управлением занятости населения – все эти подразделения находились по разным адресам. Решение о создании единой службы занятости населения было принято в белорусской столице несколько лет назад. Для его размещения было выбрано здание бывшего детского сада по улице Берестянской, 20. Облик объекта претерпел изменения: над одноэтажной галереей между корпусами надстроен второй уровень, внутри произведена перепланировка. Внешний вид комплекса стал более современным, привлекательным. Рядом со зданием есть парковка для транспорта сотрудников и посетителей, на пешеходной территории установлены скамейки и урны.



Расположение объединенной службы в центре города и удобное транспортное сообщение сделают получение услуг более комфортным, быстрым и эффективным. В здании единой службы занятости оборудована безбарьерная среда для лиц с инвалидностью; для посетителей с детьми работает комната матери и ребенка.