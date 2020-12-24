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  2. В Минске таксист совершил наезд на людей, вышедших из трамвая: расследование завершено

В Минске таксист совершил наезд на людей, вышедших из трамвая: расследование завершено

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о ДТП, которое случилось летом этого года, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, 17 июля около 19:35 38-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Долгобродской в столице и совершил наезд на вышедших из трамвая 69-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. В результате аварии они получили множественные травмы, с которыми были госпитализированы. К настоящему времени они завершили лечение.

«В ходе расследования установлено, что водитель Volkswagen имел возможность заблаговременно видеть стоящий в зоне остановочного пункта трамвай с включенной аварийной сигнализацией и открытыми дверьми, а также пешеходов, идущих от него по проезжей части. Проявив невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, он не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на них. Кроме того, непосредственно перед происшествием обвиняемый отвлекся от управления транспортным средством, включая радиоприемник», – прокомментировала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно полученным заключениям судебно-медицинских экспертиз, которые были проведены специалистами ГКСЭ, пострадавшей женщине в результате ДТП причинены множественные тяжкие телесные повреждения, а мужчине – менее тяжкие. 

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшие, проведен следственный эксперимент. К материалам дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства аварии. 


Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К фигуранту применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото: Следственный комитет

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