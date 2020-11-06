На МКАД произошло ДТП: столкнулись три авто, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко поделилась предварительной информацией. 25-летний водитель на автомобиле МАН ехал по МКАД со стороны деревни Зацень в направлении улицы Тимирязева. Он не соблюдал безопасную дистанцию до автомобиля МАЗ. От полученного удара МАЗ отбросило на "Фольксваген".
В аварии никто не пострадал, автомобили получили повреждения. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске столкнулись три автомобиля
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