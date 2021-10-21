В Минске столкнулись три автомобиля – один человек пострадал

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 1968 года рождения, двигаясь по ул. Кедышко со стороны ул. Филимонова, при совершении левого поворота не уступила дорогу автомобилю Renault, двигавшемуся в прямом встречном направлении. В результате произошло столкновение. От удара автомобиль Renault отбросило в дерево, после чего произошло столкновение с автомобилем Nissan.В результате аварии водитель автомобиля Renault 1988 года рождения с травмами госпитализирована.По факту ДТП проводится проверка.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома