В Минске столкнулись три автомобиля – один человек пострадал

ДТП произошло сегодня около 8:45, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 1968 года рождения, двигаясь по ул. Кедышко со стороны ул. Филимонова, при совершении левого поворота не уступила дорогу автомобилю Renault, двигавшемуся в прямом встречном направлении. В результате произошло столкновение. От удара автомобиль Renault отбросило в дерево, после чего произошло столкновение с автомобилем Nissan.
В результате аварии водитель автомобиля Renault 1988 года рождения с травмами госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома