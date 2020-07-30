В Минске столкнулись легковая машина и мотоцикл – байкер в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 22:40 на улице Калиновского в Минске. В результате аварии пострадал мотоциклист.
– По предварительной информации, водитель Volkswagen 1997 года рождения ехал по улице Калиновского со стороны улицы Славинского в направлении Логойского тракта. Поворачивая налево на улицу Кнорина на разрешающий сигнал светофора, водитель не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki под управлением водителя 1977 года рождения, который двигался в прямом встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии пострадал мотоциклист. Его доставили в учреждение здравоохранения. На месте работали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист УГКСЭ по Минску, – сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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