В Минске сегодня, 23 апреля, начинает работу 23-я международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг «Отдых-2021», передает БЕЛТА.
Выставка охватит все аспекты деятельности туристической отрасли: MICE-туризм (организация и проведение корпоративных мероприятий в сфере делового туризма), агроэкотуризм, медицинский, спортивный туризм, образовательные туры, организация экскурсионных программ, оказание транспортных услуг, круизы, детские туры и не только.
Также сообщается, что в рамках «Отдыха-2021» пройдут круглые столы, семинары и воркшоп Leisure&Travel (отдых и путешествия).
Организаторы мероприятия – Национальный выставочный центр «БелЭкспо» совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси.
Мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля по адресу: Минск, пр-т Победителей, 14.
Фото: БЕЛТА
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В Минске стартует международная выставка-ярмарка «Отдых-2021»
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