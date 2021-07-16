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В Минске стартует фестиваль «Классика у Ратуши»

Фестиваль "Классика у Ратуши" возвращается: возобновляются выступления симфонических и концертных оркестров, сообщает Минск-Новости.


Фестиваль начнется уже в эту субботу. У Минской ратуши 17 июля для жителей и гостей города будет играть Государственный академический симфонический оркестр Беларуси. Всех желающих приглашают оценить первую в этом сезоне концертную программу «Любимая классика – любимому городу».  

В программу вошли лучшие музыкальные шедевры XVIII–XX столетий: Вивальди, Моцарт, Брамс, Чайковский, Огинский, Хачатурян, Дунаевский и произведения других композиторов. Солисты оркестра, среди которых заслуженная артистка Беларуси Юлия Стефанович (скрипка), молодые музыканты Данил Евдущенко (тромбон) и Мирослав Батальонок (кларнет), певица Ирина Крикунова (сопрано) и солист Национальной оперы, заслуженный артист Беларуси Станислав Трифонов (баритон), подготовили зрелищные пьесы.

Отмечается, что прежние выступления собирали 10 тыс. зрителей. Музыканты обещают создать полный эффект натурального звучания симфонического оркестра. 

Рукoвoдить творческим прoцессoм в этот вечер будет главный дирижер оркестра народный артист Беларуси Александр Анисимов.

Также вечером в субботу в Верхнем городе запланированы танцевальные программы и мастер-классы «Зажигательные ритмы линди-хоп и блюз», а во дворике отеля «Монастырский» пройдет традиционный летний кинопоказ на свежем воздухе. 

Фото из архива БЕЛТА
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