В столичном метро на вход и выход закрыта станция "Площадь Ленина". Об этом сообщает Telegram-канал Минского метрополитена.
Фото из архива.
"16.11.2020 в 13:30 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция "Площадь Ленина". Поезда следуют без остановки на данной станции", – сказано в сообщении.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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В Минске станция метро "Площадь Ленина" временно закрыта
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