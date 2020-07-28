В Минске сотрудники милиции с помощью оружия задержали наркоторговцев

В столице сотрудникам милиции при задержании подозреваемых в причастности к наркопреступлениям пришлось использовать табельное оружие.





Инцидент произошел в понедельник 27 июля. Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа преследовали подозреваемых по улице Карского, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники пытались заблокировать автомобиль фигурантов. В ответ водитель, проигнорировав неоднократные требования об остановке, начал движение задним ходом.

«Сотрудники столичного ОМОНа с помощью табельного оружия обездвижили авто. Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны», - проинформировали в МВД.

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При задержании подозреваемых никто не пострадал.