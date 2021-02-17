В здании музея Великой Отечественной войны присягу принесли 23 молодых сотрудника органов прокуратуры Минска, а также Минской, Брестской, Витебской и Могилевской областей.
Генеральный прокурор Андрей Швед дал молодым прокурорам следующее напутствие:
– Принимая присягу прокурорского работника, каждый из вас возлагает на себя почетную и очень ответственную миссию – добросовестно служить закону, народу и Отечеству. С сегодняшнего дня вы обязуетесь нести то почетное звание, которое вы представляете. Вы не должны поддаваться тому огромнейшему беспрецедентному потоку давления со стороны, которое есть сейчас. Нужно думать, анализировать и принимать взвешенные решения. Очень важно разобраться в каждом случае, не спешить. Важно, чтобы вы понимали всю ответственность, которая лежит на вас, понимали значение тех решений, которые вы принимаете, и тех слов, которые вы произносите.
Он также вручил новоиспеченным работникам Кодекс чести, который еще раз подтверждает важность и ответственность работы прокурора.
В последние годы Генеральная прокуратура приняла дополнительные меры по повышению требований к набору сотрудников и уровню их профессионализма. Кандидат должен пройти собеседование на заседании комиссии прокуратур областей и Минска, а затем сдать квалификационный экзамен. Кроме этого, он должен иметь высшее юридическое образование, обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами.
В мероприятии приняли участие прокурор города Минска Олег Лаврухин, прокурор Минской области Сергей Хмарук, настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых города Минска протоиерей Федор Повный, а также ветераны органов прокуратуры. Все они также поздравили молодых прокуроров и пожелали успехов в таком нелегком и очень важном деле – стоять на страже закона.
Дарья Готовко
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В Минске состоялось торжественное принесение Присяги прокурорского работника
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Фото: Александр КУШНЕР