В Минске состоялось торжественное принесение Присяги прокурорского работника

дал молодым прокурорам следующее напутствие:Он также вручил новоиспеченным работникам Кодекс чести, который еще раз подтверждает важность и ответственность работы прокурора.В последние годы Генеральная прокуратура приняла дополнительные меры по повышению требований к набору сотрудников и уровню их профессионализма. Кандидат должен пройти собеседование на заседании комиссии прокуратур областей и Минска, а затем сдать квалификационный экзамен. Кроме этого, он должен иметь высшее юридическое образование, обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами.В мероприятии приняли участие прокурор города Минска Олег Лаврухин, прокурор Минской области Сергей Хмарук, настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых города Минска протоиерей Федор Повный, а также ветераны органов прокуратуры. Все они также поздравили молодых прокуроров и пожелали успехов в таком нелегком и очень важном деле – стоять на страже закона.Дарья Готовко