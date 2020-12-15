В Минске состоится первый стыковой матч за право выступать в высшей лиге в следующем году

«Слуцк» отлично начал этот чемпионат в элитном дивизионе и, набрав по итогам семи туров 16 очков, даже возглавлял турнирную таблицу. Однако затем дела «сахарных» пошли наперекосяк: как из рога изобилия посыпались поражения, началась чехарда на тренерском мостике – Виталия Павлова сменил Александр Кончиц, того в свою очередь – Александр Бразевич. Команда почти до последнего сражалась с «Городеей» за 13-е место, которое гарантированно оставляет в высшей лиге. Однако по итогам все-таки финишировала 14-й и теперь готовится к стыковым поединкам.«Крумкачы» провели сезон более-менее ровно и попали в «стыки», заняв третье место в турнирной таблице первой лиги сразу вслед за речицким «Спутником» и «Гомелем».Ответный матч «Слуцк» и «Крумкачы» проведут 19 декабря.