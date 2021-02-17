В Минске собрали самосвал «Крепыш» с дистанционным управлением

Самосвальное оборудование в грузовике родное – изготовлено в Беларуси. Способно перевозить до 3500 кг и производить разгрузку на три стороны. Высота бортов достигает метра, что обеспечивает приличную кубатуру перевозимого груза. Собственно, отсюда и название – «Крепыш».Самосвал оснащен краном-манипулятором, собранным итальянским производителем. Чтобы работа шла быстрее, позаботились о пульте дистанционного управления и гидравлической лебедке. Кроме того, так можно управлять металлической «рукой» с грузом с безопасного места.У «Крепыша» объемная кабина, где без труда вместится три человека. В базовую комплектацию входят кондиционер и электрический пакет.Первые пять машин уже переданы крупному предприятию ЖКХ.Фото предоставлено PR Vision