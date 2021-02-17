В Минске показали первый компактный самосвал «Крепыш» с гидравлическим краном-манипулятором. Самосвал спроектирован и собран в Минске. В его основе – шасси японского происхождения. Длина – немногим более 6 метров, но в этом и преимущество. Машина получилась шустрой и маневренной: легко лавирует в сложных закоулках и ограниченном пространстве.
Самосвальное оборудование в грузовике родное – изготовлено в Беларуси. Способно перевозить до 3500 кг и производить разгрузку на три стороны. Высота бортов достигает метра, что обеспечивает приличную кубатуру перевозимого груза. Собственно, отсюда и название – «Крепыш».
Самосвал оснащен краном-манипулятором, собранным итальянским производителем. Чтобы работа шла быстрее, позаботились о пульте дистанционного управления и гидравлической лебедке. Кроме того, так можно управлять металлической «рукой» с грузом с безопасного места.
У «Крепыша» объемная кабина, где без труда вместится три человека. В базовую комплектацию входят кондиционер и электрический пакет.
Первые пять машин уже переданы крупному предприятию ЖКХ.
Фото предоставлено PR Vision
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В Минске собрали самосвал «Крепыш» с дистанционным управлением
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