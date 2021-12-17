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В Минске смертельно травмирован рабочий

Трагедия произошла днем 14 декабря на территории строительного объекта в Октябрьском районе столицы, проинформировали в Следственном комитете.

Фото: СК

По данным следствия, при производстве монолитных работ строящегося жилого дома на перекрытии 16-го этажа произошло повреждение защитного ограждения, в результате чего 29-летний электромонтер упал на землю. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. 

Установлено, что на площадке, где работал электромонтер, не были обеспечены должные условия безопасности, в том числе исключающие падение с высоты. Отмечается, что рабочий выполнял работы без предохранительного пояса.

По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК. 
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