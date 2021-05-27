В Минске шестилетний мальчик попал под колеса легковушки

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Инцидент произошел 26 мая около 19:05. 27-летний водитель автомобиля Chevrolet во дворе по улице Рафиева наехал на шестилетнего мальчика, который выбежал из-за припаркованных автомобилей.Ребенок с травмами госпитализирован.На месте аварии работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.Госавтоинспекция призывает родителей в очередной раз напомнить своим детям правила безопасного поведения на дороге.