В Московском районе столицы ребенок попал под колеса легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Инцидент произошел 26 мая около 19:05. 27-летний водитель автомобиля Chevrolet во дворе по улице Рафиева наехал на шестилетнего мальчика, который выбежал из-за припаркованных автомобилей.
Ребенок с травмами госпитализирован.
На месте аварии работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
Госавтоинспекция призывает родителей в очередной раз напомнить своим детям правила безопасного поведения на дороге.
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В Минске шестилетний мальчик попал под колеса легковушки
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