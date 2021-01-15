Днем 13 января на ул. Харьковской девочка семи лет каталась на тюбинге с горки и получила серьезную травму. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета.
Фото: БЕЛТА
Пострадавшая ударилась головой о дерево и получила ЧМТ. Сейчас она находится в медучреждении.
По данному делу Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Опубликовано:
1191
В Минске семилетняя девочка получила ЧМТ при катании на тюбинге
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter