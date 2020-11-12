В Минске сельскохозяйственные ярмарки пройдут 14 и 15 ноября

Площадки будут работать в Заводском районе (около "Чижовка-Арены" и возле бассейна "Волат" в микрорайоне Шабаны), Ленинском районе (площадка возле пр. Рокоссовского, 114), Московском районе (территория возле пр. Любимова, 17), Октябрьском районе (площадки у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД и в микрорайоне Сокол на ул. Барамзиной, 10а), Партизанском районе (по бульвару Тракторостроителей), Первомайском районе (возле ул. Калиновского, 55), Советском районе (парк Дружбы народов), Фрунзенском районе (площадки у ТЦ "Максимус" и возле Ледового дворца спорта), а также в Центральном районе (площадка у кинотеатра "Киев").Откроются ярмарки в 10:00, купить продукцию можно до 16:00, после чего площадки будут закрыты.Приятные цены будут установлены на плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию, кулинарные изделия, а также непродовольственные товары: удобрения, изделия мастеров народного творчества, книги.Напомним, что в текущем году сельхозярмарки открылись 12 сентября. За месяц общий товарооборот составил почти 6 млн рублей. Свою продукцию предлагали 13 тыс. производителей, в том числе фермерские хозяйства и физические лица. Подобный формат торговли пользовался большим спросом, в связи с этим было решено продлить сезон ярмарок по выходным по ноябрь включительно.