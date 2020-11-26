Ранее в ГУВД Мингорисполкома сообщали вот что. Вечером 26 сентября сотрудники милиции задержали студентов. На тот момент они подозревались в нанесении оскорбительных надписей возле подъезда дома, в котором проживает командир отряда милиции особого назначения Минска Дмитрий Балаба.
Студенты говорили, мол, решили внести свой вклад в "змагарское дело". После задержания уверяли, что раскаиваются, перед Дмитрием Владимировичем извинились.
Дело рассматривает суд Фрунзенского района. Один фигурант проходит в статусе обвиняемого, его приятели – свидетелями.
Фото и видео: МВД Беларуси
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В Минске сегодня вынесут решение по делу об оскорбительных надписях у подъезда дома командира столичного ОМОНа
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