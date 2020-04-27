В Минске сегодня вечером перекроют участок проспекта Машерова

Движение транспорта будет ограничено сегодня вечером в Минске, информирует ГП «Столичный транспорт и связь».

На проспекте Машерова с 21.00 до 23.00 пройдет тренировка сводной роты почетного караула к параду 9 мая, приуроченному к 75-летию Великой Победы. В связи с этим движение транспорта ограничат на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей

Из-за ограничений автобусы № 29, 44, 136, а также маршрутки № 1002-ТК, 1412-ТК и 1107-ТК пойдут по маршрутам в объезд перекрытого участка.

Кроме того, проспект Машерова на указанном участке также перекроют в среду, 30 апреля, в аналогичное время.