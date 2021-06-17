В Минске сегодня нанесут дорожную разметку на семи участках

По данным КУП «СМЭП Мингорисполкома», сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Ангарская; ул. Алибегова; ул. Воронянского; пер. Авакяна; ул. Володько; участок ул. Тростенецкой от пер. Велосипедного до ул. Олега Кошевого; участок ул. Веры Хоружей от ул. Якуба Коласа до ул. Максима Богдановича.ГАИ рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения, а также быть внимательными на данных участках дорог.