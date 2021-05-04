В столице сегодня вблизи дома 5 на улице Тростенецкой будет временно ограничено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Фото: t.me/skgovby
На данном участке дороги с 11:00 до 13:00 запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении проспекта Партизанского.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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В Минске сегодня будет ограничено движение на улице Тростенецкой
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