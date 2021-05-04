В Минске сегодня будет ограничено движение на улице Тростенецкой

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На данном участке дороги с 11:00 до 13:00 запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении проспекта Партизанского.Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.