Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Минске сбили пешехода, переходившего на красный

В Минске сбили пешехода, переходившего на красный

На проспекте Машерова в ночь на 23 мая сбили 35-летнего пешехода, который перебегал дорогу на красный свет. Об этом и других ДТП, произошедших в Минске в выходные, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.


Так, мужчина попал под колеса автомобиля Volkswagen, который двигался по проспекту Машерова в сторону улицы Заславской. По предварительной информации, в момент наезда пешеход находился вблизи пешеходного перехода, и для него горел красный сигнал светофора. 

Всего же за минувшие выходные, 22 и 23 мая, в столице задержали 20 нетрезвых водителей и 101 лихача. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 37 фактов управления транспортными средствами бесправниками, а за нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлечено 114 водителей.

311 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, причем 17 из них находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Среди мотоциклистов инспекторы зафиксировали 22 нарушения ПДД.

Фото: Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Узнали, как устроиться на летнюю подработку подросткам
Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 652
Что это за слово? Тест для самых умных
В Национальном историческом музее открылась выставка «Искусство музейной реставрации»
Отличный перекус и спокойные нервы: все о пользе бананов
БЖД временно приостановит продажу электронных билетов
Рачков проведет 26 мая прием граждан
В Минске задержали 23-летнего наркодилера
В Индии началось производство "Спутника V"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Я горжусь
Посмотрите гороскоп на июнь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
ВОЗ: не менее 115 тысяч работников здравоохранения умерли из-за коронавируса
Биржа: 24 мая евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
В Минске сбили пешехода, переходившего на красный
Беларусь и Монголия обсудили совместные проекты по ремонту и обслуживанию дорог
За прошедшие выходные в Минске произошло 95 ДТП
На базе в/ч 3214 проведен семинар-совещание по вопросам соревнований снайперов спецподразделений
В Слуцком районе три человека тонули в колодце: спасти удалось не всех
Специализированная электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет 27 мая в Минске
Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми
мнение
Николай ЩЕКИН
Обезоружить агентов влияния
В Беларуси с начала года на дорогах погибли 7 детей, 127 травмированы
В Березовском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи – новации касаются и угроз нацбезопасности
Откорректированный закон о СМИ подписан Лукашенко. Что нужно знать журналистам и владельцам ресурсов
Лукашенко утвердил новации в законе о массовых мероприятиях. Изменения для организаторов, журналистов и не только
Президент подписал три важных закона: о массовых мероприятиях, СМИ, электросвязи
Этап комплексного опробования первого энергоблока завершился на БелАЭС
Медик назвал продукт, который замедляет старение мозга
Бутаков: если ты певец – нужно петь, а не вести агитацию
МИД Беларуси прокомментировал реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Окно возможности
В Калифорнии задержали 149 человек из-за беспорядков на TikTok-вечеринке
Прогноз погоды на 25 мая: кратковременные дожди и до 23 градусов тепла
СМИ: в Британии неизвестные украли из замка четки шотландской королевы и другие драгоценности
Заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика посетит Беларусь
Соболенко сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге
Общее число умерших из-за коронавируса в Индии превысило 300 тысяч
Второй год подряд футбольный Кубок уехал в Борисов
Названа болезнь, которую часто путают с аллергией
Бутаков об оппозиционерах за границей: они не провозглашают никаких высоких целей
Сбитого на трассе лосенка спасли в Лиде
мнение
Михаил КУЧКО
Майор Ничипорчик и лейтенант Куконенко последний приказ себе отдали сами...
Сборная Беларуси сыграет с чехами на чемпионате мира по хоккею
Где и как вакцинироваться – узнавайте на прямой линии, которая пройдет в ИД «Беларусь сегодня»
Иди и снимай: молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе короткометражных фильмов «Освобождение»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ