На проспекте Машерова в ночь на 23 мая сбили 35-летнего пешехода, который перебегал дорогу на красный свет. Об этом и других ДТП, произошедших в Минске в выходные, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Так, мужчина попал под колеса автомобиля Volkswagen, который двигался по проспекту Машерова в сторону улицы Заславской. По предварительной информации, в момент наезда пешеход находился вблизи пешеходного перехода, и для него горел красный сигнал светофора.
Всего же за минувшие выходные, 22 и 23 мая, в столице задержали 20 нетрезвых водителей и 101 лихача. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 37 фактов управления транспортными средствами бесправниками, а за нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлечено 114 водителей.
311 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, причем 17 из них находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.
Среди мотоциклистов инспекторы зафиксировали 22 нарушения ПДД.
Фото: Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Опубликовано:
599
В Минске сбили пешехода, переходившего на красный
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter