В Минске сбили пешехода, переходившего на красный

Так, мужчина попал под колеса автомобиля Volkswagen, который двигался по проспекту Машерова в сторону улицы Заславской. По предварительной информации, в момент наезда пешеход находился вблизи пешеходного перехода, и для него горел красный сигнал светофора.Всего же за минувшие выходные, 22 и 23 мая, в столице задержали 20 нетрезвых водителей и 101 лихача. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 37 фактов управления транспортными средствами бесправниками, а за нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлечено 114 водителей.311 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, причем 17 из них находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения.Среди мотоциклистов инспекторы зафиксировали 22 нарушения ПДД.Фото: Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома