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В Минске с поличным задержали крупных сбытчиков наркотиков

Сотрудники столичной милиции задержали с поличным сбытчиков наркотиков.


Изначально были задержаны уроженцы Брестской области 20 и 21 года, которые два месяца работали на три интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Приобретая крупные партии наркотиков, молодые люди расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки сбывали другим курьерам на территории Минска.

Также установлено, что 21-летний злоумышленник был администратором в одном из интернет-магазинов и курировал сбытчиков, занимавшихся розничной торговлей.

Ассортимент запрещенных веществ у сбытчиков наркотиков был разнообразным. В квартире, которую снимали молодые люди, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в тайниках 50 марок, содержащих в своем составе особо опасное вещество «ЛИЗЕРГИН – LSD», 16 граммов гашиша, более 200 граммов марихуаны и около 4 граммов пара-метилэфедрона.




В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции с поличным задержали 28-летнего минчанина, который собирался сделать закладку в одном из лесных массивов столицы. При себе у мужчины было около 10 граммов гашиша и около 2 граммов мефедрона. Задержанного курировал вышеуказанный администратор интернет-магазина.

«Сотрудники правоохранительных органов устанавливают иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Материалы проверки переданы в Первомайский (города Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки», – проинформировали в ГУВД Мингорисполкома

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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