В Минске с начала года за несанкционированную торговлю составлено более 460 протоколов

В столице с начала года в ходе совместных рейдов представителей главного управления торговли и услуг Мингорисполкома, сотрудников милиции и налоговой было составлено 465 административных протоколов за несанкционированную торговлю. Об этом сообщила сегодня главный специалист отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Цыбульская, сообщает БЕЛТА.
– Сегодня Мингорисполкомом и администрациями районов столицы предпринимаются меры, направленные на пресечение несанкционированной торговли. С этой целью создана рабочая группа в составе представителей отделов торговли, РУВД, налоговой инспекции. За текущий период этого года проведено уже 222 рейда, составлено 465 административных протоколов. Работа постоянно ведется, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством, – пояснила Ольга Цыбульская.
Осуществление несанкционированной торговли – административный процесс. Размер штрафов за такое нарушение – до 50 базовых величин (1 БВ – BYN 29).
Для борьбы со стихийной уличной торговлей с рук или даже "с земли" власти проводят разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности для здоровья продуктов, которые продаются в антисанитарных условиях, без подтверждающих качество и происхождение документов. Кроме того, на столичных рынках выделяются места для торговли плодоовощной продукцией (пенсионерам, торгующим урожаем с собственных подворий, они доступны бесплатно), организованы площадки под уличные лотки рядом с остановками общественного транспорта.
Что касается работы нестационарных объектов, которые с потеплением появляются в городских парках и на пляжах, то для них предусмотрена своя процедура по выделению земель общего пользования (в соответствии с решением Мингорисполкома через аукцион со службами города заключаются договоры аренды). Но допустимый в рамках законодательства контроль со стороны городских властей, администраций районов тоже сохраняется.
– Сегодня в наших парках функционирует около 140 таких объектов, – добавила она.
Фото: архив БЕЛТА
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В Минске с начала года за несанкционированную торговлю составлено более 460 протоколов
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