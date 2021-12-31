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  2. В Минске с начала года случилось 22 ДТП с участием нетрезвых водителей

В Минске с начала года случилось 22 ДТП с участием нетрезвых водителей

Заключительный в этом году Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня под девизом «Дорога ошибок не прощает». Об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.


Мероприятие проводится с целью профилактики ДТП, которые случаются по вине нетрезвых водителей. 

В столичной ГАИ рассказали, что с начала текущего года в городе зафиксировали 22 аварии с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли четыре человека, 28 были травмированы. 

Также в этом году в Минске произошли 32 аварии с участием нетрезвых пешеходов. Жертвами стали 13 человек. 

Госавтоинспекция призывает жителей информировать правоохранительные органы по телефону 102 о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями или нахождения около проезжей части нетрезвых прохожих.  

Фото из архива БЕЛТА
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