В Минске с начала года случилось 22 ДТП с участием нетрезвых водителей

Заключительный в этом году Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня под девизом «Дорога ошибок не прощает». Об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
Мероприятие проводится с целью профилактики ДТП, которые случаются по вине нетрезвых водителей.
В столичной ГАИ рассказали, что с начала текущего года в городе зафиксировали 22 аварии с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли четыре человека, 28 были травмированы.
Также в этом году в Минске произошли 32 аварии с участием нетрезвых пешеходов. Жертвами стали 13 человек.
Госавтоинспекция призывает жителей информировать правоохранительные органы по телефону 102 о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями или нахождения около проезжей части нетрезвых прохожих.
Фото из архива БЕЛТА