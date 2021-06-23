С 6 июля открывается автодорожная эстакада транспортной развязки ул. Московская – ул. Толстого (1-е кольцо). Будут некоторые изменения в движении городского транспорта. Об этом информирует Минск-Новости со ссылкой на ГП "Столичный транспорт и связь".
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Так, автобусы № 73 и 163, а также маршрутка № 1073-ТК на участке от ул. Чкалова в направлении пр. Победителей теперь будут двигаться по ул. Московской, автодорожной эстакаде, ул. Толстого, К. Цеткин, Немиге и далее по маршрутам с остановками «Пл. Мясникова» (на ул. К. Цеткин), «Музыкальный театр», «Мясникова» (на ул. Немиге).
Маршрутки № 1107-ТК будут перевозить пассажиров по ул. Московской, автодорожной эстакаде, ул. Мясникова, Немиге и далее по маршруту с сохранением остановки «Сендайский сквер» (на ул. Мясникова).
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В Минске с 6 июля изменят схемы движения городского транспорта из-за открытия развязки ул. Московская – ул. Толстого
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