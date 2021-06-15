В Минске с 16 июня усилят контроль за оплатой проезда в общественном транспорте

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В пресс-службе «Минсктранса» отметили, что в последнее время все больше граждан перестают оплачивать проезд в общественном транспорте., – подчеркнули в пресс-службе.Контролирующие лица имеют право осуществлять проверку автобусов посреди маршрута на оборудованных остановочных пунктах.Государственное предприятие «Минсктранс» призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд.