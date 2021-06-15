В Минске с 16 июня усилят контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Такая информация размещена в Telegram-канале Минсктранса.
Фото: БЕЛТА
В пресс-службе «Минсктранса» отметили, что в последнее время все больше граждан перестают оплачивать проезд в общественном транспорте.
– В связи с негативной тенденцией с 16 июня усилим контроль. Увеличим количество сотрудников контрольно-ревизорской службы, что позволит проводить проверки чаще и задействовать для контроля больше маршрутов, – подчеркнули в пресс-службе.
Контролирующие лица имеют право осуществлять проверку автобусов посреди маршрута на оборудованных остановочных пунктах.
Государственное предприятие «Минсктранс» призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд.
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В Минске с 16 июня усилят контроль за оплатой проезда в общественном транспорте
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