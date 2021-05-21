В столице погиб 13-летний подросток. По данному факту проводится проверка. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.
Архивное фото
По данным следствия, вечером 20 мая 13-летний подросток находился один дома. Родители мальчика, вернувшись домой около 22 часов 30 минут, обнаружили его тело без признаков жизни. Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а левая нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом.
Отец и мать стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали "скорую", но спасти их сына не удалось.
В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначены экспертные исследования.
Предварительная причина смерти ребенка – электротравма. Следователями рассматриваются версии о неисправности или неправильном подключении духового шкафа.
Отмечается, что семья в социально опасном положении не находится.
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В Минске родители вернулись домой и обнаружили своего ребенка мертвым
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