В Минске родители вернулись домой и обнаружили своего ребенка мертвым

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По данным следствия, вечером 20 мая 13-летний подросток находился один дома. Родители мальчика, вернувшись домой около 22 часов 30 минут, обнаружили его тело без признаков жизни. Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а левая нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом.Отец и мать стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали "скорую", но спасти их сына не удалось.В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, назначены экспертные исследования.Предварительная причина смерти ребенка – электротравма. Следователями рассматриваются версии о неисправности или неправильном подключении духового шкафа.Отмечается, что семья в социально опасном положении не находится.