В Минске результат ПЦР-теста будут выдавать в день сдачи анализа

Данное решение принято в связи с сокращением сроков действия ПЦР-тестов на COVID-19 для лиц, выезжающих из страны.Теперь с 20 декабря при сдаче теста на COVID-19 до 12:00 в лабораторных пунктах, расположенных на территории железнодорожного вокзала, автовокзала «Центральный» и по адресу ул. П. Бровки, 13, результат исследования будет выдаваться в тот же день с 16:30 до 17:00.