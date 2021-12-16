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  2. В Минске результат ПЦР-теста будут выдавать в день сдачи анализа

В Минске результат ПЦР-теста будут выдавать в день сдачи анализа

Три столичные лаборатории смогут выдавать выезжающим за границу гражданам результаты ПЦР-теста на COVID-19 в день сдачи анализа. Такая информация размещена на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.


Данное решение принято в связи с сокращением сроков действия ПЦР-тестов на COVID-19 для лиц, выезжающих из страны.
 
Теперь с 20 декабря при сдаче теста на COVID-19 до 12:00 в лабораторных пунктах, расположенных на территории железнодорожного вокзала, автовокзала «Центральный» и по адресу ул. П. Бровки, 13, результат исследования будет выдаваться в тот же день с 16:30 до 17:00.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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