В Минске разыскивают женщину, которая самовольно ушла из психоневрологического дома-интерната

Пропавшая выглядит на 40–45 лет, ее рост – 165–170 см. У нее короткие светлые волосы, худощавое телосложение.Была одета в синюю куртку с капюшоном, черные вязаные трикотажные штаны, светлые туфли мужской модели на липучках.Особые приметы: сутулится, имеет привычку одну руку держать в рукаве другой.Граждан, располагающих какой-либо информацией о женщине на фото, просят обращаться в Заводское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 340-02-02, 8 (044) 787-73-11 или 102.Фото ГУВД Мингорисполкома