В Минске разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

В сообщении уточняется, что около 8 утра в понедельник мальчик ушел из дома по адресу проспект Независимости, 109. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.Приметы Андрея: на вид 14 –15 лет, среднего телосложения, с русыми волосами. Был одет в красную куртку, черные брюки или синие джинсы и белые кроссовки. При себе у него был рюкзак из джинсовой ткани.Известно, что мальчик уходил из дома и ранее.Любую информацию о местонахождении подростка просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефонам: (8 029) 861-70-60, (8 017) 280-02-02, 102.Фото МВД