В Минске разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

В столице идут поиски пятнадцатилетнего подростка Андрея Вайтеховича, который ушел из дома 11 октября и не вернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале "Разыскивает милиция".
В сообщении уточняется, что около 8 утра в понедельник мальчик ушел из дома по адресу проспект Независимости, 109. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы Андрея: на вид 14 –15 лет, среднего телосложения, с русыми волосами. Был одет в красную куртку, черные брюки или синие джинсы и белые кроссовки. При себе у него был рюкзак из джинсовой ткани.
Известно, что мальчик уходил из дома и ранее.
Любую информацию о местонахождении подростка просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефонам: (8 029) 861-70-60, (8 017) 280-02-02, 102.
Фото МВД