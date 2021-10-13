SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Минске разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

В Минске разыскивают подростка, который ушел из дома и не вернулся

В столице идут поиски пятнадцатилетнего подростка Андрея Вайтеховича, который ушел из дома 11 октября и не вернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале "Разыскивает милиция".
В сообщении уточняется, что около 8 утра в понедельник мальчик ушел из дома по адресу проспект Независимости, 109. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно. 

Приметы Андрея: на вид 14 –15 лет, среднего телосложения, с русыми волосами. Был одет в красную куртку, черные брюки или синие джинсы и белые кроссовки. При себе у него был рюкзак из джинсовой ткани.

Известно, что мальчик уходил из дома и ранее. 

Любую информацию о местонахождении подростка просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефонам: (8 029) 861-70-60, (8 017) 280-02-02, 102.

Фото МВД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы