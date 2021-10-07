В Минске разыскивается 28-летняя девушка

Отмечается, что на вид минчанке 25–30 лет. Рост 165–170 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные темно-русые волосы. Девушка была одета в болоньевую укороченную куртку синего цвета, черные брюки и кроссовки. Особая примета: отсутствует часть фаланги большого пальца левой руки.Тех, кому известно местонахождение девушки на фото, просят обращаться в Московское РУВД Минска по тел.: 8 (017) 239-63-87, 8 (029) 268-51-50, 8 (044) 726-03-04, 102.планов.Фото МВД