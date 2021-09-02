В Минске разработают типовые варианты цветочного оформления заведений на основных проспектах

Он подчеркнул, что одни субъекты хозяйствования подходят к оформлению своих зданий и территорий добросовестно и креативно, а другие делают это с применением устаревших конструкций. В итоге некоторые участки главных проспектов города имеют вид, далекий от столичного. Чтобы искоренить эту практику, специалистам комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и УП «Минскзеленстрой» следует обозначить четкие требования, которым должны будут следовать предприятия и организации, расположенные вдоль главных транспортных артерий.Что касается процесса озеленения Минска в целом, запланировано также оформление МКАД, въездов в город, транспортных развязок и разделительных полос композициями из декоративных кустарников. Для украшения выбрали многолетники.