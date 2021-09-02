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  2. В Минске разработают типовые варианты цветочного оформления заведений на основных проспектах

В Минске разработают типовые варианты цветочного оформления заведений на основных проспектах

Требования к озеленению и цветочному оформлению объектов, расположенных на главных столичных проспектах, сформулируют и доведут до субъектов хозяйствования. Такое поручение дал во время недавнего заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, информирует «Минск-Новости».


Он подчеркнул, что одни субъекты хозяйствования подходят к оформлению своих зданий и территорий добросовестно и креативно, а другие делают это с применением устаревших конструкций. В итоге некоторые участки главных проспектов города имеют вид, далекий от столичного. Чтобы искоренить эту практику, специалистам комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и УП «Минскзеленстрой» следует обозначить четкие требования, которым должны будут следовать предприятия и организации, расположенные вдоль главных транспортных артерий.

Что касается процесса озеленения Минска в целом, запланировано также оформление МКАД, въездов в город, транспортных развязок и разделительных полос композициями из декоративных кустарников. Для украшения выбрали многолетники. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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