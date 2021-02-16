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В Минске разработали мероприятия по улучшению состояния водных объектов города на ближайшие годы

В Минске продолжится работа по улучшению состояния реки Свислочь и других водных объектов, сообщили в столичном комитете по природным ресурсам и охране окружающей среды – об этом говорили во время подведения итогов работы в 2020 году.


– Решением Мингорисполкома от 13 октября 2016 года № 2983 были утверждены мероприятия по оздоровлению реки Свислочь и ее притоков, благоустройству территорий, прилегающих к ним, – напомнили в комитете. ؙ– Из 96 пунктов выполнено 86 мероприятий. Для дальнейшего благоустройства водных объектов города Минска комитетом изучены предложения заинтересованных организаций и администраций районов столицы и разработаны новые мероприятия на период 2021–2025 годов. Также для улучшения экологического, эстетического состояния поверхностных водных объектов и прилегающих к ним территорий в пределах города решением Мингорисполкома от 30 октября 2020 года № 3494 утвержден план мероприятий по охране рыболовных угодий, которым за организациями Минска закреплены мероприятия по приведению поверхностных водных объектов города в надлежащее санитарное состояние, включая проведение работ по очистке от донных отложений, очистке акватории и прибрежной территории от растительности  и бытового мусора.

В 2020 году были продолжены работы по Чижовскому водохранилищу, которое эксплуатируется продолжительное время, и за этот период качество воды здесь ухудшилось из-за сброса дождевых и талых вод непосредственно в водоем с водосборной площади и дождевых коллекторов, а также за счет антропогенной нагрузки на реке Свислочь.

– В 2020 году разработана предпроектная документация по объекту «Оздоровление (очистка) водохранилища Чижовское в г. Минске», которая прошла процедуру оценки воздействия на окружающую среду, — отметили в комитете.

По предварительным данным, объем добытой (изъятой) в городе Минске воды в 2020 году составит 46 миллионов кубических метров (за 2019 год – 43,5 миллиона), объем использованной воды – около 200 миллионов кубометров (за 2019 год – 199,5 миллиона), объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты – около 211 миллионов кубометров (в 2019 году – 209,3 миллиона).

Основными направлениями минимизации негативного воздействия на качество поверхностных вод Минска являются меры, направленные на контроль за качеством сбрасываемых в водные объекты сточных вод.

– По результатам аналитического контроля в 2020 году превышения установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод при сбросе в поверхностные водные объекты зафиксированы на выпусках ГП «Горремливнесток», ДЭКУП «Ремавтодор Ленинского района г. Минска», ДЭКУП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», – проинформировали в комитете. – Ответственные и юридические лица привлечены к предусмотренной ответственности в соответствии с требованиями законодательства.

Фото: БЕЛТА
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