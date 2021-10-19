В Минске разработали брошюру с QR-кодом для удобного поиска пунктов вакцинации

Минский городской комитет БРСМ совместно с Мингорисполкомом создал брошюру с инструкцией по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер и QR-кодом для перехода к списку с адресами столичных пунктов вакцинации. Об этом сообщает БЕЛТА.
– Комитет постарался создать все условия для того, чтобы минчане активно прививались. В торговых центрах, магазинах и даже на рынке во время акции "COVID-патруль" работают волонтеры "Доброго сердца", которые рассказывают жителям и гостям города о важности ношения масок и вакцинирования, подсказывают, где можно привиться. Если на старте проекта они работали только по вечерам три дня в неделю, то с сегодняшнего дня – работают со вторника по воскресенье. Также совместно с Мингорисполкомом мы разработали брошюру. В ней есть подробная инструкция по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер и QR-код, по которому можно найти все пункты вакцинации в городе Минске. Листовку начнут раздавать в общественных местах с сегодняшнего дня, – рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.
По его словам, волонтеры также помогают столичным поликлиникам доставлять рецепты пожилым людям на дом. Таким образом удается сократить количество пенсионеров в учреждениях здравоохранения и предотвратить их заражение коронавирусной инфекцией.
Акция "COVID-патруль" проходит в общественных местах Минска. Среди них торговые центры "МОМО", "Дана Молл", Galleria Minsk, "Замок", "Титан", "Глобо", "Столица", универмаг "Беларусь", ЦУМ, ГУМ, торговый дом "На Немиге", гипермаркет "Корона" и рынок "Уручье-3".
Фото из архива БЕЛТА