Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Центрального РУВД Минска с поличным задержали двух товарищей, которые распространяли особо опасные наркотики.
Известно, что минчане 34 и 35 лет на протяжении трех месяцев работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчины приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли на территории Минска.
Действовали товарище в связке. Один наблюдал за тем, чтобы за ними не следили сотрудники милиции, а второй в это время прятал наркотики.
Однако, несмотря на осторожность и продуманность действий, мужчины были пойманы с поличным возле детской площадки. В момент задержания 34-летний минчанин попытался сломать мобильный телефон, на который снимал места закладок.
– При задержанных и в их автомобилях сотрудники милиции обнаружили 60 закладок с альфа-PVP, изоленту и фасовочные пакеты, а дома под шкафом 34-летний мужчина хранил 240 граммов аналогичного особо опасного наркотика. Общий вес изъятого составил более 300 граммов, – рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Материалы проверки переданы в Ленинский (города Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.
Ранее эти мужчины к уголовной ответственности не привлекались.
Читайте также:
В Минске с поличным задержали крупных сбытчиков наркотиков
В Борисовском районе задержали 18-летнего продавца наркотиков
Житель Жодино выращивал дома коноплю на продажу
В Минске задержали уроженца Гомельской области с партией героина
В Минске с поличным задержали двух распространителей наркотиков
В Гомеле двое парней получили 12 и 7 лет колонии за наркотики
В Минске двух братьев задержали в момент продажи марихуаны
Опубликовано:
190
В Минске распространители наркотиков делали закладки на детской площадке
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter