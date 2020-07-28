В Минске распространители наркотиков делали закладки на детской площадке

Известно, что минчане 34 и 35 лет на протяжении трех месяцев работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчины приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли на территории Минска.Действовали товарище в связке. Один наблюдал за тем, чтобы за ними не следили сотрудники милиции, а второй в это время прятал наркотики.Однако, несмотря на осторожность и продуманность действий, мужчины были пойманы с поличным возле детской площадки. В момент задержания 34-летний минчанин попытался сломать мобильный телефон, на который снимал места закладок., – рассказалаМатериалы проверки переданы в Ленинский (города Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.Ранее эти мужчины к уголовной ответственности не привлекались.