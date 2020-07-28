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  2. В Минске распространители наркотиков делали закладки на детской площадке

В Минске распространители наркотиков делали закладки на детской площадке

Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Центрального РУВД Минска с поличным задержали двух товарищей, которые распространяли особо опасные наркотики.


Известно, что минчане 34 и 35 лет на протяжении трех месяцев работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчины приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки распространяли на территории Минска.

Действовали товарище в связке. Один наблюдал за тем, чтобы за ними не следили сотрудники милиции, а второй в это время прятал наркотики.

Однако, несмотря на осторожность и продуманность действий, мужчины были пойманы с поличным возле детской площадки. В момент задержания 34-летний минчанин попытался сломать мобильный телефон, на который снимал места закладок.

– При задержанных и в их автомобилях сотрудники милиции обнаружили 60 закладок с альфа-PVP, изоленту и фасовочные пакеты, а дома под шкафом 34-летний мужчина хранил 240 граммов аналогичного особо опасного наркотика. Общий вес изъятого составил более 300 граммов, – рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.


Материалы проверки переданы в Ленинский (города Минска) районный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.

Ранее эти мужчины к уголовной ответственности не привлекались.

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