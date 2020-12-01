Оперативники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска раскрыли ряд краж иностранной валюты, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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Все преступления совершались по аналогичному сценарию, но разными людьми.
17 ноября 2020 года в милицию обратилась 58-летняя минчанка, которая сообщила, что у нее из дома пропали деньги.
Милиционеры установили похитителя – 37-летнего родственника заявительницы. Задержанный объяснил, что случайно обнаружил крупную сумму денег у женщины под ковром. Безработный решил присвоить себе чужое и потратить деньги на личные нужды. Ущерб составил 5600 долларов США.
В другом случае потерпевшим оказался 56-летний минчанин, который не обнаружил 2500 долларов США. Правоохранители установили, что к этому может быть причастен знакомый заявителя. Он также пришел в гости и вынес деньги из комнаты потерпевшего, их потратил в игровом клубе. Кстати, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.
30-летняя жительница столицы также сообщила о том, что недосчиталась 950 долларов США и 850 белорусских рублей. Деньги хранила у себя в комнате. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего соседа потерпевшей. Подозреваемый сознался в том, что открыл шкаф и заметил конверт с деньгами. Присвоив находку себе, он отправился в букмекерскую контору и проиграл все деньги на ставках.
Материалы проверки по всем фактам хищений переданы в Ленинский (г. Минска) РОСК, действиям подозреваемых дана правовая оценка.
Фото: pixabay.com
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В Минске раскрыта серия краж денежных средств
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