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В Минске раскрыта серия краж денежных средств

Оперативники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска раскрыли ряд краж иностранной валюты, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Фото носит иллюстративный характер

Все преступления совершались по аналогичному сценарию, но разными людьми.

17 ноября 2020 года в милицию обратилась 58-летняя минчанка, которая сообщила, что у нее из дома пропали деньги. 
Милиционеры установили похитителя – 37-летнего родственника заявительницы. Задержанный объяснил, что случайно обнаружил крупную сумму денег у женщины под ковром. Безработный решил присвоить себе чужое и потратить деньги на личные нужды. Ущерб составил 5600 долларов США. 

В другом случае потерпевшим оказался 56-летний минчанин, который не обнаружил 2500 долларов США. Правоохранители установили, что к этому может быть причастен знакомый заявителя. Он также пришел в гости и вынес деньги из комнаты потерпевшего, их потратил в игровом клубе. Кстати, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу. 

30-летняя жительница столицы также сообщила о том, что недосчиталась 950 долларов США и 850 белорусских рублей. Деньги хранила у себя в комнате. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего соседа потерпевшей. Подозреваемый сознался в том, что открыл шкаф и заметил конверт с деньгами. Присвоив находку себе, он отправился в букмекерскую контору и проиграл все деньги на ставках. 

Материалы проверки по всем фактам хищений переданы в Ленинский (г. Минска) РОСК, действиям подозреваемых дана правовая оценка. 

Фото: pixabay.com
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