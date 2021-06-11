Работники МЧС спасли мужчину, который планировал спрыгнуть с 10-го этажа столичной высотки. Об этом сообщается на сайте МЧС.
Вечером 10 июня неизвестный позвонил по номеру 112 и сообщил, что планирует прыгнуть из окна жилого дома по адресу ул. Семеняко, 21. Диспетчер центра оперативного управления Оксана Жданович разговаривала с мужчиной по телефону и перезванивала, когда он бросал трубку, просила передумать. В это время работники МЧС направились по адресу, названному мужчиной.
Прибывший расчет спасателей оценил ситуацию и начал оперативно действовать.
– В окне на 10-м этаже видели человека, любое движение которого могло привести к трагедии. Спасатели разговаривали с мужчиной 1991 года рождения, отвлекали его, пока один из работников МЧС аккуратно подходил к нему со спины. Когда мужчина уже хотел прыгнуть, его схватили и затянули внутрь, – добавили в МЧС.
Спасенного передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину направили в медучреждение.
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В Минске работники МЧС спасли мужчину, намеревавшегося прыгнуть с 10-го этажа высотки
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