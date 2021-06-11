В Минске работники МЧС спасли мужчину, намеревавшегося прыгнуть с 10-го этажа высотки

Вечером 10 июня неизвестный позвонил по номеру 112 и сообщил, что планирует прыгнуть из окна жилого дома по адресу ул. Семеняко, 21. Диспетчер центра оперативного управления Оксана Жданович разговаривала с мужчиной по телефону и перезванивала, когда он бросал трубку, просила передумать. В это время работники МЧС направились по адресу, названному мужчиной.Прибывший расчет спасателей оценил ситуацию и начал оперативно действовать.добавили в МЧС.Спасенного передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчину направили в медучреждение.