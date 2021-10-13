В Минске работники МЧС спасли мужчину, который зацепился за трос при демонтаже буя

13 октября в 14:16 спасатели получили информацию от очевидца, что в акватории реки Свислочь напротив столичного парка им. Я. Купалы тонет человек. На место выехали работники МЧС, ОСВОД и водолазы РОСН "ЗУБР".Группа спасения установила, что на ул. Я. Купалы, 4, в 20 м от берега проводились работы по демонтажу буев, которые ограждают фонтан. В какой-то момент один из работников, находившийся в спасательном жилете в воде, зацепился ногой за трос и не мог самостоятельно освободиться. Глубина в этом месте составляет примерно 2 м.Один из спасателей подплыл к мужчине и удерживал его на поверхности воды, пока другой с оборудованием направлялся к ним на спасательной доске. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента перекусили металлический трос буя и освободили ногу мужчины.Спасенного транспортировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчина был доставлен в медучреждение с диагнозом "общее переохлаждение".