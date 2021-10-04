В Минске работают сельхозярмарки: список адресов с торговыми точками

Вот адреса, где можно сделать выгодные покупки.Городская сельскохозяйственная ярмарка проходит на площадке ГКСУ «Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19) еженедельно по выходным с 9:00 до 16:00, ее можно посетить до 14 ноября.Ул. Герасименко, 51 (площадка у МФК «Мандарин»), ярмарка работает еженедельно по субботам и воскресеньям по 14 ноября с 8:00 до 16:20.Пр. Рокоссовского, 114, работает еженедельно по субботам и воскресеньям до 14 ноября включительно с 10:00 до 16:00.Площадка на пр. Любимова, 17, работает 16 и 17, 30 и 31 октября, а также 6 и 7 ноября с 10:00 до 17:00.Площадка на ул. Есенина, 9, открыта 9 и 10, 23 и 24 октября, а также 13 и 14 ноября с 10:00 до 17:00.Площадка на ул. Асаналиева, 44, будет работать 9 октября с 10:00 до 16:00.Площадка на ул. Барамзиной, 10а (жилой район Сокол), работает 9, 16, 23, 30 октября, а также 6 и 13 ноября с 10:00 до 16:00.Площадка у культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» на ул. Чкалова, 7, будет открыта 16, 23, 30 октября, а также 6 и 13 ноября с 10:00 до 16:00.На бульваре Тракторостроителей ярмарка развернется 9 и 10, 23 и 24 октября, а также 13 и 14 ноября с 10:00 до 16:00.Площадка на ул. Филимонова, 13/, к. 1, будет работать 16 и 17 октября.Площадка на ул. Карвата, 4, будет открыта 16 и 17 октября, а также 6 и 7 ноября.Ярмарки на ул. Пулихова, 15, и ул. Антоновской, 30, ждут минчан 30 и 31 октября с 10:00 до 16:00.На ул. Солтыса (между домами № 46 и 60) будут продавать плодоовощную продукцию 6 и 7 ноября.Ярмарка на ул. Руссиянова, 1, работает еженедельно по субботам и воскресеньям по 14 ноября с 9:00 до 17:00.Площадка на ул. Фогеля/Гуртьева будет открыта 9 и 10 октября с 9:00 до 17:00.На ярмарке на ул. Гинтовта, 12, можно купить овощи 16 и 17, 23 и 24 октября с 9:00 до 17:00.Ярмарка в парке Дружбы народов проходит еженедельно по выходным до 14 ноября включительно с 10:00 до 16:00.Площадка у ТЦ «Максимус» на ул. Лобанка, 94, работает 23 и 24 октября, а также 6 и 7 ноября с 9:00 до 16:00.Ярмарка на открытой площадке у ГУ «Ледовый Дворец спорта Минской области» на ул. Притыцкого, 27, пройдет 9 и 10, 16 и 17, 30 и 31 октября, а также 13 и 14 ноября.Площадка на ул. Каховской, 31 (площадка у кинотеатра «Киев»), открыта еженедельно по 14 ноября с 0:00 до 16:00.