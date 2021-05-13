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В Минске пьяный бесправник врезался в осветительную мачту

В столице пьяный водитель влетел в осветительную мачту. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло 12 мая днем. По предварительной информации, 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Renault, двигался по ул. Ваупшасова со стороны ул. Солтыса в направлении пер. Геологического. Не справившись с управлением, он въехал в осветительную мачту. В результате аварии никто не пострадал. 

– В организме водителя выявлено 3,01 промилле алкоголя. Ранее мужчина был лишен права управления транспортом сроком на пять лет. Тогда он оставил место аварии и выпил после совершенного ДТП. В настоящий момент в отношении него составлено несколько административных материалов, – рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не исключено, что ваш звонок поможет избежать трагедии. 
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