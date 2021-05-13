В Минске пьяный бесправник врезался в осветительную мачту

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло 12 мая днем. По предварительной информации, 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Renault, двигался по ул. Ваупшасова со стороны ул. Солтыса в направлении пер. Геологического. Не справившись с управлением, он въехал в осветительную мачту. В результате аварии никто не пострадал., – рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан: если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не исключено, что ваш звонок поможет избежать трагедии.