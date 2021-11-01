В Минске пройдет неделя современного японского кино

Неделя современного японского кино пройдет в столичном кинотеатре «Пионер» с 3 по 7 ноября. Такая информация опубликована на сайте УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.
Японский фонд и посольство Японии в Беларуси представят зрителям по четыре полнометражных художественных фильма и короткометражные анимационные ленты популярного кукольного режиссера Ясиро Такэси. Киноленты покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на все киносеансы свободный. Бесплатные входные билеты можно получить в фойе кинотеатра в день показа с 12:00.
Программу фестиваля начнет фильм «Каждый день – хороший день», снятый в 2018 году режиссером Омори Тацуси. В нем рассказывается история девушки Норико, которая, следуя совету матери, начинает посещать уроки чайной церемонии. Спустя два года она полностью погружается в мир таинства и постигает чайное искусство. Так ее жизнь меняется. Зрителей приглашают на просмотр в среду, 3 ноября, к 19:00.
Фильм "Чудеса рядом" режиссера Исии Юя 2019 года, который снят по мотивам одноименной манги, расскажет о приключениях старшеклассника по имени Матида. Мальчишке совсем не хочется учиться, он обожает общаться с людьми. Его жизнь переворачивается, когда в ней появляется девушка по имени Инохара, характер которой – полная противоположность юноши. Судьбоносная встреча заставляет Матиду почувствовать то, чего он не испытывал раньше. Фильм покажут в четверг, 4 ноября, в 19:00.
Историческая драма "Иванэ: Меч безмятежности", снятая в 2019 году, расскажет историю Иванэ Сакадзаки, который из-за неприятного инцидента, повлекшего за собой гибель его друзей, вынужден переехать в другой город и начать все с чистого листа. Постепенно герой осваивается в других условиях и завоевывает доверие окружающих. Узнав, что его работодатель стал жертвой заговора, Иванэ решает сделать все возможное, чтобы защитить тех, кто был добр к нему. Желающих приглашают в пятницу, 5 ноября, в 19:00.
Короткометражные анимационные фильмы Ясиро Такэси:
"Снеговик Норман. Северное сияние" поможет погрузиться в путешествие обычного мальчика и снеговика Нормана. Они отправляются в настоящую снежную сказку. Мультфильм сделан по технике покадровой анимации: он придется по душе не только самым юным, но и взрослым зрителям.
"Снеговик Норман. В ночь, когда падают звезды" расскажет о другом путешествии снеговика и мальчика. На этот раз они решают посмотреть на падающие звезды, но их планы рушит снегопад. Новые друзья отправляются в путешествие навстречу звездопаду.
"Луна бессонной ночью" повествует о встрече мальчика и хранителя Луны в образе белки, который сообщает, что Луна застряла на верхушке дерева. Чтобы не допустить наступления вечной ночи, главный герой и белка отправляются в путешествие в таинственный лес.
"Лисенок Гон" – добрая история о дружбе. Маленький лисенок узнает, что у мальчика по имени Хёджу умерла мать, и пытается утешить друга и загладить свою вину за прежние проделки, каждый день тайно принося ребенку маленькие подарки. Но Хёджу даже не догадывается, от кого эти подарки и чем может закончиться эта история.
Показ мультфильмов состоится в субботу, 6 ноября в 15:00.
"Первая любовь. Дорогой, кошка пропала" – необычная кинолента, снятая в 2019 году режиссером Кобаяси Сётаро, рассказывает историю семейной пары через призму исчезнувшей домашней любимицы – черной кошки по имени Чиби. Спустя много лет совместной жизни Юкико и Масару решают развестись. Но их дети не хотят допустить распада семьи и всеми силами пытаются вернуть былое счастье. Дата и время показа – 7 ноября, воскресенье, в 15:00.
Все сеансы пройдут в столичном кинотеатре «Пионер» (ул. Энгельса, 20). Вход свободный.
Фото: kinominska.by