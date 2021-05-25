В Минске пройдет международный форум профессионалов биржевого рынка металлопродукции

В числе заявленных для обсуждения тем – текущая ситуация на рынке металлопродукции в Беларуси и России, основные тренды 2021 года, а также весь комплекс вопросов, касающихся закупок и реализации этого товара на биржевых торгах.- отметили в БУТБ.Планируется, что с участием делегации из России на ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Амкодор» пройдут переговоры о сотрудничестве.Российский союз поставщиков металлопродукции – одна из крупнейших отраслевых ассоциаций. Она объединяет порядка 80 компаний, работающих в различных секторах рынка металлопродукции, в том числе прокат черных и цветных металлов, трубы, метизы, сбор и переработка металлолома. В 2011 году между БУТБ и Союзом подписано соглашение о партнерстве.