В Минске пройдет международный форум профессионалов биржевого рынка металлопродукции

Около 100 представителей деловых кругов, включая ведущих производителей и поставщиков металлопродукции из России, примут участие в круглом столе «Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Беларуси». Мероприятие, организованное Белорусской универсальной товарной биржей и Российским союзом поставщиков металлопродукции, пройдет в конференц-зале отеля «Минск» 27 мая, сообщили в пресс-службе БУТБ.
В числе заявленных для обсуждения тем – текущая ситуация на рынке металлопродукции в Беларуси и России, основные тренды 2021 года, а также весь комплекс вопросов, касающихся закупок и реализации этого товара на биржевых торгах.
- По итогам четырех месяцев доля металлопродукции в биржевом товарообороте составила 25 процентов. В абсолютных цифрах это 613 миллионов рублей. Причем по сравнению с январем-апрелем прошлого года сумма сделок выросла на 39 процентов. Наиболее востребованными товарными позициями у белорусских участников торгов были изделия из черных металлов, производимые в России. Поэтому особое внимание уделим вопросам формирования цен на черный металлопрокат, преимуществам использования схемы «поставка против платежа» при совершении сделок и особенностям взаимодействия продавцов и покупателей в условиях пандемии, - отметили в БУТБ.
Планируется, что с участием делегации из России на ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Амкодор» пройдут переговоры о сотрудничестве.
Российский союз поставщиков металлопродукции – одна из крупнейших отраслевых ассоциаций. Она объединяет порядка 80 компаний, работающих в различных секторах рынка металлопродукции, в том числе прокат черных и цветных металлов, трубы, метизы, сбор и переработка металлолома. В 2011 году между БУТБ и Союзом подписано соглашение о партнерстве.
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