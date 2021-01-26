В 33-й городской студенческой поликлинике проводятся электронное анкетирование и опрос студентов (при посещении врача) по поводу вакцинации от COVID-19, сообщает «Минск-Новости».
– Мы получили письмо из Минздрава. В нем было сказано, что для оценки потребности в вакцине «Спутник V» нужно изучить готовность населения к проведению вакцинации против коронавируса. Поэтому мы и организовали опрос на сайте нашей поликлиники. Помимо этого, врач на приеме спрашивает у студента, желает ли он сделать прививку. Уже опрошено больше тысячи человек: кто-то соглашается сразу, некоторые думают. Время еще есть, – поделилась главврач поликлиники Елена Харькова.
По информации Минздрава, массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции планируют начать в апреле 2021 г. Сейчас в нашей стране прививки российской вакциной «Спутник-V» делают медицинским работникам бесплатно. Следующими прививать будут педагогов, а потом и всех желающих при отсутствии у них противопоказаний. Пока что речь идет только о взрослых.
Фото: БЕЛТА
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В Минске проводят опрос студентов по поводу вакцинации от COVID-19
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