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  2. В Минске прошло заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб МИД СНГ

В Минске прошло заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб МИД СНГ

Сегодня в Минске на площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в режиме видео-конференц-связи состоялось 31-е заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ. Мероприятие прошло под председательством начальника главного договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь Андрея Попкова. Об этом sb.by сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.


Участие в заседании приняли руководители и эксперты правовых служб внешнеполитических ведомств Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители правового департамента Исполкома СНГ.

Стороны обсудили результаты деятельности рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники СНГ, и иные вопросы сотрудничества в правовой сфере в рамках Содружества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и темам, находящимся на рассмотрении Комиссии международного права Организации.

Фото: МИД
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