В Минске прошло первое заседание ЦИК в обновленном составе

Сегодня в Минске состоялось первое заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов в обновленном составе. Предваряя заседание, Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко представил членам комиссии нового председателя Игоря Карпенко, который был назначен на эту должность Президентом 13 декабря.

Глава Администрации Президента вкратце рассказал о профессиональной карьере Игоря Карпенко, отметив, в частности, его участие в организации и проведении избирательных кампаний разного уровня. Игорь Карпенко дважды избирался депутатом Парламента, занимал должность заместителя председателя Минского горисполкома. В течение последних пяти лет Игорь Карпенко работал министром образования.

– Занимая эту должность, он активно работал по реформированию системы образования. Под его руководством фактически разработан Кодекс об образовании, – отметил Игорь Сергеенко.

Он также добавил, что Игорь Карпенко занимает твердую конструктивную позицию:

– Это патриот, преданный стране и Президенту.

По поручению Главы государства Игорь Сергеенко вручил служебное удостоверение новому председателю ЦИК и призвал членов комиссии к активной плодотворной работе с учетом предстоящего в стране референдума по изменению Конституции.